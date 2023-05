Transferts : Le PSG vise du lourd pour Mbappé, c’est 150M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pisté par le PSG pour renforcer son secteur offensif, Rafael Leao pourrait poursuivre sa carrière du côté de l’AC Milan. Les deux parties seraient proches d’un accord pour une prolongation, alors que le représentant de l’international portugais a confirmé l’existence de discussions. De quoi forcément plomber les plans de Luis Campos cet été, mais le dossier pourrait rapidement redevenir d’actualité.

Alors que son bail arrive à expiration dans les prochaines semaines, Lionel Messi est bien parti pour quitter le PSG, et il pourrait être suivi par son ami Neymar, n’entrant pas dans les plans de Luis Campos. Du mouvement est attendu dans la capitale pour renforcer le secteur offensif et bâtir le meilleur effectif possible autour de Kylian Mbappé, comme cela lui avait été promis au moment de sa prolongation. D'après les informations divulguées par le10sport.com, Rafael Leao fait partie des cibles.

Discussions en cours entre le Milan et Leao

Avec 13 buts et autant de passes décisives cette saison, Rafael Leao fait partie des incontournables de l’AC Milan, incitant les dirigeants à s’activer pour la prolongation de son bail prenant fin en juin 2024. Interrogé par Foot Mercato , le représentant et avocat du Portugais a confirmé les discussions. « Oui nous sommes en discussion avec l’AC Milan pour prolonger Rafael , a indiqué Ted Dimvula auprès de FM. Comme dans tout dossier de cette envergure, les discussions sont longues et chaque détail compte. Nous avons prévu de nous rencontrer dans les prochaines heures à ce sujet avec la direction du club. Pour Rafael, l’AC Milan est un club qui compte et ses ambitions n’ont pas changé depuis son arrivée ici. Il veut jouer sous les ordres d’un coach qui saura le mettre en valeur et il souhaite disputer la Ligue des Champions . »

La clause libératoire ne sera pas supprimée