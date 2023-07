Transferts : Le PSG va boucler une opération à 12.5M€

Jean de Teyssière

Présent avec l'effectif parisien pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud, Renato Sanches n'en demeure pas moins un joueur sur lequel le club parisien ne compte plus. Arrivé contre 15M€ l'été dernier, le milieu portugais n'a jamais réussi à s'imposer au PSG et pourrait partir en prêt à l'AS Rome cette saison, incluant une option d'achat de 12,5M€.

Le mercato parisien s'emballe et un dégraissage a lieu dans l'effectif parisien. D'autres joueurs devraient arriver et rejoindre les six qui ont déjà posé les pieds dans la capitale. Du côté des départs, le PSG est également très actif et un fiasco de la saison dernière pourrait bien rapidement faire ses bagages.

José Mourinho veut Renato Sanches

Finalement resté à l'AS Rome, José Mourinho va entamer une troisième saison consécutive dans la capitale de l'Italie. Après avoir fait venir Houssem Aouar, l'entraîneur portugais vise à nouveau un talent de la Ligue 1 avec Renato Sanches. Intéressé au départ, le milieu portugais aurait été refroidi, selon Calcio Mercato, par la non-qualification de l'AS Rome pour la Ligue des Champions. Mais José Mourinho a pris le temps d'appeler son compatriote et aurait réussi à le convaincre de quitter le PSG.

