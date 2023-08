Transferts : Le PSG tenu en échec, c’est confirmé

Thomas Bourseau

Bernardo Silva est le rêve absolu de Luis Campos depuis sa nomination au poste de conseiller football du PSG en juin 2022. Néanmoins, comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec pour le transfert du Portugais. La faute à Manchester City ! Explications.

On prend les mêmes et on recommence. À l’occasion du mercato estival de 2022, soit le premier de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, le club parisien avait jeté son dévolu sur Bernardo Silva qui était et demeure la signature rêvée de Campos pour le Paris Saint-Germain. Depuis, le dirigeant portugais continue de garder un oeil avisé sur le dossier, sans succès.

Le PSG a tout tenté, Manchester City a mis un terme au dossier Bernardo Silva

Après avoir réalisé un triplé historique la saison dernière avec la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup, Bernardo Silva était prêt à se lancer un nouveau challenge après six saisons passées à Manchester City. Le projet sportif porté par Luis Campos au PSG, lui qui l’avait recruté à l’AS Monaco en 2014, intéressait Bernardo Silva comme le10sport.com vous le dévoilait le 13 août dernier. Néanmoins, une prolongation de contrat était alors en bonne voie et a été confirmée cette semaine après que Manchester City ait fermée la porte à double tour selon les informations révélées par nos soins.

Manchester City avait bien revu sa position en fermant la porte