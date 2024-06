Transferts : Le PSG réclame 20M€ !

Thomas Bourseau

Avant la clôture de la session estivale des transferts, le PSG aurait notamment pour but de se débarrasser de Carlos Soler… mais pas de le brader ! D’après la presse espagnole, le Paris Saint-Germain refuserait catégoriquement de céder Soler à la Real Sociedad pour moins de 20M€.

Le mercato estival a ouvert ses portes ce lundi 10 juin dans l’hexagone. Pourtant, sans grosse surprise, le PSG n’a pas encore bouclé la moindre opération dans le sens des arrivées. Et pour cause, l’Euro (14 juin-14 juillet) et la Copa America (20 juin-14 juillet) vont débuter, reportant donc les gros mouvements sur le marché des transferts.

Carlos Soler va prendre la porte, la Real Sociedad est sur le coup

Selon les informations de la Cadena COPE , le comité directeur du PSG travaillerait toujours sur le départ de Carlos Soler. Ce qui collerait parfaitement avec les plans de la Real Sociedad. Éliminée par le Paris Saint-Germain en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, la Sociedad avait félicité le club parisien pour son sacre en Ligue 1 et chercherait à rapatrier Soler en Espagne, lui qui n’avait connu que le FC Valence avant le PSG.

Le PSG fixe sa limite pour le transfert de Carlos Soler