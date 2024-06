PSG : Les raisons d'un échec pour le transfert de ce buteur

Thibault Morlain

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG est toujours en quête du joueur qui fera oublier celui qui a rejoint le Real Madrid. Parmi les nombreux noms qui ont été associés au club de la capitale, on a pu retrouver celui de Benjamin Sesko. Le Slovène ne viendra finalement pas cet été au PSG puisqu'il a prolongé au RB Leipzig. Un choix de carrière justifié par Sesko et le club allemand.

Le PSG regarde partout pour trouver le successeur de Kylian Mbappé. Alors que la priorité semble se nommer aujourd'hui Khvicha Kvaratskhelia (Naples), il a également été expliqué que Benjamin Sesko (RB Leipzig) était aussi sur les tablettes parisiennes. Le Slovène a finalement fait un autre choix de carrière. A 23 ans et malgré les différents intérêts des clubs européens, Sesko a paraphé un nouveau contrat avec Leipzig jusqu'en 2029.



« Je suis très heureux d'être ici »

Suite à sa signature, Benjamin Sesko a pris la parole pour les médias du RB Leipzig. Il a alors expliqué : « J'ai eu une bonne première année à Leipzig et je suis très heureux d'être ici. La prolongation de contrat très tôt était la prochaine étape logique pour moi. Même si je n'ai pas beaucoup joué ou marqué durant la première partie de saison, cette phase a été très importante pour moi et mon développement. Je ressens beaucoup de confiance au club et c'est crucial pour que je puisse être à mon plein potentiel ».

« Il est l'un de nos joueurs majeurs pour les saisons à venir »