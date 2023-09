Transferts : Le PSG recalé, cette star jubile

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a considérablement renforcé les lignes de l’effectif de Luis Enrique au cours du dernier mercato estival. Douze recrues ont été enregistrées, mais quelques échecs sont à signaler. Ce fut notamment le cas de Jude Bellingham qui a signé en faveur du Real Madrid. De quoi faire le bonheur d’Harry Kane.

À tout juste 19 ans à l’automne 2022, Jude Bellingham enflammait la planète football avec l’Angleterre à la Coupe du monde au Qatar. Certes, The Three Lions ont été éliminés par l’équipe de France en quart de finale, mais Nasser Al-Khelaïfi a été suffisamment impressionné par les prouesses de l’international anglais. Au point où le président du PSG tenait le discours suivant à Sky Sports en décembre dernier au sujet du milieu de terrain qui appartenait à l’époque au Borussia Dortmund. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et nous avons du respect, donc si nous voulons lui parler, nous le ferons d'abord au club ».

«Nous savons que c'est un joueur fantastique»

Finalement, Jude Bellingham a fait le choix du coeur en acceptant l’offre du Real Madrid où il arbore même le numéro 5 de son idole Zinedine Zidane. Son compatriote chez The Three Lions, Harry Kane n’est clairement pas étonné par les performances de Bellingham à la Casa Blanca. « Je ne pense pas que ce soit une surprise. Évidemment, j'ai pu travailler avec Jude pendant longtemps et nous savons que c'est un joueur fantastique. Il nous a offert une Coupe du Monde fantastique. Bien qu'il soit très jeune, il possède une grande maturité. Il est très concentré, donc je ne suis pas surpris ».

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Je suis très heureux pour lui qu'il s'amuse à Madrid»