Le PSG a plombé Kylian Mbappé

Amadou Diawara

Alors qu'il a refusé d'activer la clause pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé a été mis à l'écart du groupe de Luis Enrique par sa direction cet été. D'après Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, le numéro 7 du PSG n'est pas tout à fait prêt athlétiquement à cause de son séjour dans le loft de son club.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, à la fin du dernier exercice, le numéro 7 parisien a annoncé à sa direction qu'il ne comptait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025. Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à l'été 2024, soit à la fin de son contrat, les hautes sphères du PSG ont décidé de le placer sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique cet été. De cette manière, elles espéraient pousser le capitaine de l'équipe de France à prolonger ou à accepter une vente lors de la dernière fenêtre de transferts. Et après des discussions positives entre Kylian Mbappé et le PSG, le joueur a finalement quitté le loft rouge et bleu. Toutefois, l'attaquant de 24 ans paye aujourd'hui sa mauvaise préparation estivale, comme l'a affirmé Dominique Sévérac lors d'une série de questions-réponses pour Le Parisien.

«Sa mise à l'écart pèse dans ses capacités athlétiques»

« Que pensez vous de la forme actuelle de Mbappé ? Le trouvez à l'aise avec cette équipe nouvelle ? Sa forme actuelle est loin d'être optimale. On voit que sa mise à l'écart en juillet pendant le stage au Japon pèse dans ses capacités athlétiques. Il lui manque deux ou trois matchs de préparation. Pourtant, il réalise son meilleur début de saison parisien en termes statistiques. C'est paradoxal » , a jugé Dominique Sévérac, avant d'en rajouter une couche.

