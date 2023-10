Transferts : Le PSG prêt à réaliser un coup de maître à 60M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rapatrié par le PSG pour 6M€ cet été, Xavi Simons ne cesse de confirmer les attentes placées en lui. Que ce soit au PSV Eindhoven ou au RB Leipzig, l'international néerlandais enchaîne les bonnes prestations et voit sa valeur grimper, ce qui pourrait pousser la formation parisienne à le vendre pour récupérer un joli chèque.

A 20 ans, Xavi Simons n'a pas encore eu véritablement l'occasion de montrer l'étendue de son talent. Mais cela ne saurait tarder. Surtout si l'international néerlandais continue à réaliser de grandes prestations au RB Leipzig. Prêté jusqu'à la fin de la saison, Xavi Simons donne raison au PSG d'avoir utilisé la clause de rachat pour le rapatrier. A terme, la formation française espère profiter de son talent, à moins que l'appât du gain soit plus fort.

La valeur de Xavi Simons grimpe en flèche

Car comme l'indique Abdellah Boulma, la valeur de Xavi Simons explose et frôle les 60M€. « Aujourd’hui lorsque l’on pose la question au club, on nous répond que tout est ouvert, toutes les options sont ouvertes. Soit on le vend, on valorise l’actif. Aujourd’hui on est vers 50-60M€, soit il continue en prêt du côté de RB Leipzig, soit il revient » a confié le journaliste. C'était d'ailleurs le plan du PSG cet été, à savoir surfer sur le talent du Néerlandais pour toucher un joli pactole. « On nous a balancé un certains nombre d’éléments de langage en nous expliquant que si Kylian Mbappé s’en va, il faut que Neymar s’en aille et valoriser l’actif Xavi Simons » a confié Boulma.

Quelle place pour Xavi Simons ?