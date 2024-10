Transferts : Le PSG prépare un gros coup pour remplacer Mbappé !

Amadou Diawara

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG aurait essayé de recruter Marcus Rashford lors du dernier mercato estival. Toutefois, la direction de Manchester United s'est montrée intransigeante, réclamant environ 120M€ pour la vente de son numéro 10. Malgré son échec sur ce dossier, le PSG serait prêt à revenir à la charge en 2025.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pas de prolongation cette fois-ci pour le capitaine des Bleus qui a donc enfin rejoint la Casa Blanca après plusieurs refus pour sa première expérience en dehors de la France.

Le PSG s'est cassé les dents pour Rashford

Alors que Kylian Mbappé a pris le large, le PSG l'a remplacé numériquement par Désiré Doué. Mais avant de finaliser le transfert du crack de 19 ans, le club de la capitale aurait tenté de recruter Marcus Rashford. D'après les indiscrétions de TEAM Talk, le PSG voulait pallier le départ de Kylian Mbappé en recrutant l'attaquant de Manchester United. D'ailleurs, les hautes sphères parisiennes étaient prêtes à débourser environ 90M€ pour faire plier les Red Devils. Toutefois, le club mancunien refusait de vendre Marcus Rashford. Ainsi, alors que Manchester United aurait fixé le prix de l'international anglais à 120M€, l'opération ne s'est pas concrétisée.

Le PSG n'a pas oublié Rashford

Toujours selon TEAM Talk, le PSG n'aurait pas tiré un trait définitif sur Marcus Rashford, et ce, malgré son échec sur ce dossier l'été dernier et la prolongation du joueur jusqu'en 2028. En effet, le club de la capitale penserait toujours à recruter l'attaquant de 26 ans. Par conséquent, la direction du PSG pourrait relancer les discussions avec Marcus Rashford, et ce, pour tenter de boucler sa signature en 2025. Affaire à suivre...