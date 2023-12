Transferts : Le PSG est passé à l'action pour ce crack

Alexis Brunet

Le PSG a toujours été attiré par les jeunes talents, encore plus quand il s'agit de Brésiliens. Après Marquinhos, et Lucas Moura, un autre crack auriverde pourrait débarquer à Paris. En effet, le club de la capitale serait en contacts avancés avec Gabriel Moscardo, milieu de terrain défensif, mais aucune offre ne serait encore partie.

L'équipe du PSG ne ressemble plus beaucoup à celle de l'année dernière. Parmi les titulaires récurrents cette saison, il n'y a plus que Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, et Kylian Mbappé, qui étaient dans le XI de Christophe Galtier en 2022-2023. De nombreuses stars parisiennes sont parties lors du dernier mercato estival : Messi, Neymar et Sergio Ramos, entre autres.

Le PSG a considérablement recruté

Une fois ces nombreux joueurs partis, il y a bien fallu les remplacer. Le PSG a donc mené un mercato estival très ambitieux. Rien qu'en attaque, le club de la capitale a recruté Marco Asensio, Kang-in Lee, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, et Bradley Barcola. Le champion de France est donc bien pourvu dans ce secteur de jeu, mais ce n'est pas le cas à tous les étages.

Catastrophe à 25M€, le PSG prêt à faire la même erreur ? https://t.co/TGb3GG0ETa pic.twitter.com/FIv3VFumno — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Le PSG est en contact avec Gabriel Moscardo