Transferts : Le PSG a trompé Mbappé !

Dès la prolongation de Kylian Mbappé le 21 mai 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait tout son possible pour le régaler. Très rapidement, le club de la capitale a remercié Leonardo pour le remplacer par Luis Campos. Toutefois, le PSG n'a pas réussi à réaliser le mercato rêvé pour Kylian Mbappé. Alors que sa direction n'a pas tenu ses promesses de recrutement, l'actuel numéro 9 du Real Madrid s'est très vite senti dupé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé s'est engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a fait de grandes promesses à son ancien numéro 7 pour le convaincre de prolonger. S'il était attendu au Real Madrid , Kylian Mbappé a tout de même prolongé au PSG le 21 mai 2022, et ce, pour une durée de deux saisons, plus une en option.

PSG : Mbappé a prolongé le 21 mai 2022

Pour régaler Kylian Mbappé, le PSG a remercié le directeur sportif Leonardo. Dans la foulée, le club de la capitale s'est attaché les services de Luis Campos. Comme l'a rappelé L'Equipe, la famille Mbappé a connu l'actuel conseiller football du PSG à l'AS Monaco, et elle lui faisait confiance. Toutefois, le recrutement n'a pas pris la direction souhaitée et annoncée.