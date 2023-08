Transferts : Le PSG a réalisé un coup de maître à 222M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2017, le PSG dépensait près de 222M€ pour mettre la main sur Neymar, alors considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Une somme, qui a depuis été rentabilisée comme l'a confié André Curry, ancien agent de l'international brésilien. L'arrivée de Neymar a permis au PSG de passer un cap et, surtout, de renflouer ses caisses.

Depuis son arrivée en 2017, Neymar ne parvient pas à faire l'unanimité. Ses blessures à répétition, son hygiène de vie discutable et ses prestations irrégulières ont affecté profondément sa côte de popularité. Surtout que le Brésilien reste, à ce jour, le joueur le plus chère de l'histoire du football. Recruté 222M€ par le PSG, Neymar a, néanmoins, eu un impact considérable sur les comptes du PSG comme l'a confié André Curry, son ancien agent.

Le PSG en ressort gagnant

« Tout ce qu'il a donné au PSG n'a pas de prix. C'est le joueur le moins cher de l'histoire du club parce que ce qu'il a donné à Paris, rien qu'en termes de marketing, est incroyable. Si vous allez n'importe où dans le monde, il y a probablement un gars avec un maillot du PSG et ils ne savaient même pas ce qu'était le club avant. Au final, Messi, Mbappé, Di Maria, etc. sont arrivés » a confié le représentant de Vitor Roque. Aujourd'hui, il serait difficile pour les équipes de réaliser une telle plus-value.

« Les opérations de ces joueurs en ce moment ne fonctionnent pas »