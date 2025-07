Transferts : Le Paris FC prépare du lourd, c’est validé par Pierre Ménès !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour en Ligue 1 après 46 ans d’attente, le Paris FC a démarré son mercato avec les arrivées de Nhoa Sangui (ex-Reims) et Moses Simon (ex-Nantes), de quoi donner une idée du projet mis en place par la direction, désireux de miser sur la jeunesse tout en intégrant des joueurs expérimentés dans le groupe. Ce qui séduit Pierre Ménès.

Le mercato a démarré doucement du côté du Paris FC, s’attachant jusqu’à présent les services de Nhoa Sangui (ex-Reims) et Moses Simon (ex-Nantes). Au total, huit ou neuf joueurs sont attendus dans la capitale pour permettre au nouveau locataire du stade Jean-Bouin de faire bonne figure en Ligue 1. De nouveaux éléments pourraient débarquer dès la semaine prochaine selon l’entraîneur Stéphane Gilli, entraîneur du PFC.

D’autres renforts au Paris FC dans « quelques jours » ? « La direction y travaille, on espère que dans quelques jours, on aura des bonnes nouvelles, a fait savoir Stéphane Gilli, interrogé par Le Parisien à la reprise de l'entraînement ce jeudi. On a beaucoup échangé avec la direction, le directeur sportif et les actionnaires pour bâtir la meilleure équipe possible. » De son côté, Pierre Ménès se montre séduit par les premiers mouvements du Paris FC.