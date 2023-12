Transferts : Le nouveau Pelé a recalé le PSG !

Pierrick Levallet

Véritable phénomène, Endrick est promis à un brillant avenir. Du haut de ses 17 ans, le crack de Palmeiras a déjà pu honorer ses deux premières sélections avec le Brésil. Le PSG a d'ailleurs tenté de le faire venir il y a quelques mois. Mais le jeune attaquant a préféré repousser les avances parisiennes pour donner son feu vert au Real Madrid.

Si le PSG a recruté quelques joueurs confirmés cet été, le club de la capitale souhaite également préparer l’avenir. De ce fait, la direction parisienne veut mettre la main sur un nouveau phénomène et multiplierait ainsi les pistes sur le mercato. Il y a quelques mois, Luis Campos suivait notamment Endrick. Mais le crack de Palmeiras a opté pour une autre destination.

Endrick a refusé le PSG et le FC Barcelone

Et comme le confirme Relevo , Endrick aurait bien repoussé les avances du PSG et du FC Barcelone. Le jeune attaquant brésilien voulait le Real Madrid et aurait ainsi recalé ses autres prétendants pour son avenir. Son transfert est prévu pour juillet prochain, lorsqu’il aura 18 ans. Et chez les Merengue , on a hâte de le voir arriver.

Le Real Madrid est déjà bluffé