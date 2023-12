PSG : Il annonce la fin du feuilleton Mbappé

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait déjà connaître son dénouement. Du moins, du côté du PSG. Le journaliste Joaquin Maroto a affirmé en Espagne que le capitaine de l’équipe de France ne prolongera pas son contrat expirant en juin prochain au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG à l’issue de la saison. Le10sport.com vous a confié en exclusivité le 2 octobre dernier que la décision finale du principal intéressé n’allait pas être prise de sitôt au sujet de la suite de sa carrière. Depuis, en plus du Real Madrid, de multiples destinations semblent s’offrir à Mbappé si ce dernier devenait bel et bien agent libre en fin de saison.

Le Real Madrid, Liverpool ou Arsenal en cas de départ ?

Le PSG continuerait d’être optimiste et aurait même assuré ses arrières économiquement parlant en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé. Liverpool ou encore Arsenal semblent être de potentielles destinations pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG pour l’été prochain en plus du Real Madrid qui resterait l’option la plus probable.

«J'exclus qu'il puisse renouveler avec le Paris Saint-Germain»