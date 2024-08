Transferts : Le joueur «unique» du PSG que cible Pep Guardiola !

Thomas Bourseau

Vitinha a prouvé à tous que le PSG pouvait compter sur lui pour la succession de Marco Verratti, plaque tournante de l’entrejeu parisien pendant plus d’une décennie. Cependant, les performances du Portugais sont telles ces derniers mois que Manchester City se pencherait sérieusement sur sa situation. Le club entraîné par Pep Guardiola partirait toutefois de trop loin.

Danilo Pereira, Milan Skriniar, Carlos Soler et sept autres joueurs sont toujours invités à aller voir ailleurs d’ici la clôture du mercato estival selon Le Parisien. En effet, les dirigeants du PSG aimeraient, dans l’idéal, se débarrasser de dix joueurs cet été. Parmi cette liste ne figure absolument pas le nom de Vitinha. Et pourtant, le milieu de terrain portugais de 24 ans qui a été nommé dans les équipes de la saison dernière en Ligue des champions et en Ligue 1 a la cote sur le marché.

Vitinha rendrait fou Pep Guardiola à Manchester City

Et tout particulièrement en Angleterre. Du côté de Manchester City, le profil de la recrue estivale de 2022, la première de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, serait apprécié de Pep Guardiola. Duncan Castles a confié sur The Transfers Podcast que le quadruple champion d’Angleterre en titre verrait en Vitinha un joueur quasiment unique dans son secteur de jeu au top niveau européen.

Le PSG compte bien blinder Vitinha, ça discute pour un nouveau contrat !

Vitinha pourrait-il traverser la Manche pour s’engager à Manchester City ? Ce n’est pas du tout l’intention du PSG au vu des informations communiquées par le journaliste du Times. Duncan Castles a en effet assuré pendant le podcast que le Paris Saint-Germain aurait déjà entamé les discussions préliminaires avec le clan Vitinha afin de s’entendre sur une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2027 à l’instant T. Pire, Luis Enrique adorerait Vitinha qu’il jugerait comme étant parfaitement adapté au jeu prôné par l’entraîneur du PSG. Une chose est sûre, Pep Guardiola devra donc se plier en quatre pour qu’un potentiel accord soit trouvé entre le Paris Saint-Germain et Manchester City au sujet de Vitinha…