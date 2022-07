Foot - Mercato - ASSE

Transferts : L’ASSE annonce du lourd pour le mercato

Publié le 3 juillet 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

Déjà actif sur le marché des transferts, Loïc Perrin n'en a toutefois pas terminé avec le recrutement des Verts. Loin de là. Et pour cause, le coordinateur sportif de l'ASSE annonce être à la recherche d'un attaquant supplémentaire pour cet été. Un souhait partagé par Laurent Battles, nouvel entraîneur du club du Forez.

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne est confrontée à un énorme chantier pour reconstruire son effectif. En effet, de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat et vont partir, tandis que d'autres pourraient être vendus afin d'équilibrer les comptes des Verts. Des départs qu'il va falloir compenser et dans cette optique, l'ASSE a déjà recruter trois joueurs à savoir Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon, tous les trois libres. Mais Laurent Battles attendant encore des recrues.

Battles réclame des transferts

« C'est un message sans vraiment l'être de recruter des défenseurs. On a essayé de doubler tous les postes. La base et la colonne vertébrale de notre équipe, c'est la défense, donc on a commencé par derrière pour remonter au milieu et on ira jusqu'à l'attaquant. Il y a encore du monde, c'est la concurrence qui fera que les meilleurs joueront. Il faut qu'on ait du monde pour subvenir aux suspensions et blessures. Il va falloir que les joueurs se battent pour pouvoir gagner leur place », assure le nouvel entraîneur de l'ASSE en conférence de presse.

Perrin cherche un attaquant