Transferts : L'annonce de cette star ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Malgré les signatures de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, le PSG souhaiterait boucler la signature de Victor Osimhen en 2024. Et pourtant, le club de la capitale s'est déjà cassé les dents sur ce dossier lors du dernier mercato estival. Malheureusement pour le PSG, il pourrait essuyer un nouvel échec avec Victor Osimhen, et ce, parce qu'il est un grand fan de la Premier League.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG espérait boucler le transfert d'Harry Kane et de Victor Osimhen. Toutefois, le club de la capitale a manqué ces deux coups lors du dernier mercato estival. D'une part, Harry Kane a préféré snober le PSG pour s'engager en faveur du Bayern. D'autre part, le Napoli se serait montré trop gourmand pour le transfert de Victor Osimhen. Pour se consoler après ces deux échecs, le PSG a finalisé les arrivées de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Malgré tout, Luis Campos n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Victor Osimhen. Cependant, John Obi Mikel fait tout son possible pour plomber les plans du conseiller football du PSG.

«Tu vas venir à Chelsea mec»

Lors d'un échange avec Victor Osimhen, John Obi Mikel a affirmé qu'il allait l'envoyer vers Chelsea. « La saison prochaine, je sais que tu vas venir à Chelsea mec ! Je te le dis, je vais être l'agent chargé de négocier cet accord. Je vais m'assurer que cela se produise. Nous réclamons quelqu'un comme toi depuis que Drogba a quitté le club » , a affirmé l'ancien milieu de terrain nigérian dans son podcast The Obi One. Mais quelle est la position de Victor Osimhen ?

«J'ai deux maillots : Chelsea et Manchester United»