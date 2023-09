Transferts : La nouvelle star du PSG reçoit un avertissement

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans les dernières heures du mercato estival, le PSG est parvenu à boucler le recrutement de Randal Kolo Muani au terme d'un long feuilleton. Le buteur de l'équipe de France démarre donc un nouveau projet dans la capitale, et Didier Deschamps a tenu à lui faire passer un message très clair à ce sujet.

Après un long bras de fer avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a fini par obtenir ce qu'il souhaitait dans les ultimes instants du mercato estival et s'est finalement engagé jusqu'en 2028 avec le PSG, dans le cadre d'un transfert évalué à 90M€. L'ancien Nantais franchit donc un nouveau cap dans sa carrière puisqu'il rallie l'un des clubs les plus ambitieux d'Europe, dans lequel règne une grosse concurrence en attaque.

« Il va être plus exposé au PSG »

Interrogé lundi en conférence de presse, Didier Deschamps s'est confié sur cette évolution de Randal Kolo Muani. Et le sélectionneur de l'équipe de France a lâché un avertissement à son protégé sur ce qui l'attend dans la capitale : « Il a eu une ascension phénoménale. Il a répondu à nos attentes, avant et pendant la Coupe du monde. Avec ce transfert au PSG, il va être plus exposé, c'est le revers de la médaille. Kolo Muani le sait bien », indique Deschamps, qui prévient donc Kolo Muani sur la tâche qui l'attend.

Kolo Muani aura de la concurrence

Le décor est donc planté pour Randal Kolo Muani, qui devra batailler pour s'imposer au PSG cette saison puisqu'il n'est pas le seul renfort au poste de buteur. L'international français sera en effet mis en concurrence directe avec Gonçalo Ramos, arrivé du Benfica Lisbonne et qui dispose lui aussi du statut d'international confirmé avec le Portugal. Ramos vient d'ailleurs d'inscrire un doublé dans le carton de sa sélection nationale face au Luxembourg lundi soir (9-0). Kolo Muani est prévenu...