Transferts : La nouvelle recrue du RC Lens fait ses adieux !

Le mercato touche à sa fin et les clubs de Ligue 1 flairent les bonnes affaires. Lens a trouvé son bonheur du côté de la Principauté puisque Ruben Aguilar, l'international français, quitte l'AS Monaco pour le nord de la France. L'ancien Montpelliérain a fait ses adieux à ses partenaires monégasques et s'engage contre 3,5M€ au RC Lens.

Le mercato lensois a été agité et la deuxième place obtenue la saison dernière obligeait le RC Lens à se renforcer, surtout à l'approche de la Ligue des Champions. C'est chose faite avec l'arrivée imminente d'un défenseur international français.

Aguilar arrive à Lens contre 3,5M€

Son arrivée n'est plus qu'une question d'heures, Ruben Aguilar devrait s'engager avec le RC Lens. D'après RMC Sport , un accord a été trouvé entre l'AS Monaco et le RC Lens pour le transfert de Ruben Aguilar contre 3,5M€ plus 0,5M€ de bonus. L'international français, qui ne rentrait pas dans les plans d'Adi Hutter va donc rejoindre les Sang & Or cet été.

Aguilar dit au revoir à ses coéquipiers