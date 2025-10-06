Transferts : La grosse signature qui va dégoûter le PSG !

Alexis Brunet

En vue du prochain mercato estival, le PSG aurait coché le nom de Kenan Yildiz. À seulement 20 ans, l’ailier est déjà un des cadres de la Juventus de Turin et malheureusement pour Paris cela devrait continuer. Le club italien est en pourparlers avec son joueur pour lui faire signer une prolongation de contrat.

Après Khvicha Kvaratskhelia, le prochain recrutement offensif du PSG est-il déjà connu ? Pour le moment il n’y aurait rien de concret, mais à en croire les informations de TBR Football, le club de la capitale aurait des vues sur Kenan Yildiz, qui évolue à la Juventus de Turin depuis 2023. L’international turc est l’un des meilleurs joueurs de la Vieille Dame et il a attiré l’œil de nombreuses formations comme Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City et le Bayern Munich.

Yildiz plus proche d’une prolongation ? La Juventus de Turin est bien consciente de disposer d’un très gros potentiel avec Kenan Yildiz et elle souhaiterait donc le voir rester de nombreuses années. Alors qu’il est déjà sous contrat avec Turin jusqu’en 2029, l’ailier serait actuellement en pourparlers avec ses dirigeants pour une prolongation qui ferait de lui le joueur le mieux payé de son équipe, toujours selon TBR Football. Une signature qui ne ferait donc pas du tout les affaires du PSG.