Foot - Mercato - ASSE

Transferts : La grosse mise au point de l’ASSE pour le mercato hivernal

Publié le 18 octobre 2022 à 13h30

Thibault Morlain

Alors que la situation vire au fiasco à l’ASSE, le mercato hivernal pourrait être le moment idéal pour les Verts afin de se donner un second souffle. En janvier, Loïc Perrin pourrait donc profiter de l’occasion afin de donner du sang neuf et de nouvelles solutions à Laurent Batlles. A quoi faut-il alors s’attendre pour le prochain marché des transferts ? Réponse.

Malgré le mercato estival animé à l’ASSE, les Verts n’y arrivent pas en Ligue 2. A la 19ème place du championnat, les hommes de Laurent Batlles enchainent les résultats décevants. Quelle est donc la solution pour inverser la tendance ? Elle pourrait se trouver en janvier à l’occasion du mercato hivernal. Amener de nouvelles têtes pourrait permettre à l’ASSE de se relancer…

Mercato : Viré par l’ASSE, Claude Puel se lâche sur son départ https://t.co/9wJlWGj9J5 pic.twitter.com/7C3OQT5lWF — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

« On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement »

Pour Le Progrès , Loïc Perrin a d’ailleurs annoncé la couleur pour le prochain mercato hivernal et les possibles renforts qui pourraient être recherchés. Le coordinateur sportif de l’ASSE a alors assuré : « Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement. On a vu samedi que sans Jean-Philippe (Krasso), c’était plus difficile. Un joker ? On regarde, avec les contraintes d’un marché franco-français ».

« Le poste de gardien est comme un autre, soumis à la concurrence »