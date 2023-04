Transferts : Il signe au PSG, ce n’était pas prévu

Thibault Morlain

N’ayant pas réussi à faire venir Robert Lewandowski notamment l’été dernier au PSG, Luis Campos a tout de même renforcer le secteur offensif de Christophe Galtier. En effet, le club de la capitale a accueilli Hugo Ekitike, prêté avec option d’achat par le Stade de Reims. Alors que l’attaquant sortait d’une saison très prometteuse, le PSG est venu taper à sa porte. Ekitike n’a pas hésité, bien que ce transfert n’était pas dans ses plans dans l’immédiat. Explications.

Auteur d’une très bonne saison à Reims l’an dernier, Hugo Ekitike était très courtisé lors du mercato estival. Apprécié à travers l’Europe et par les plus grands clubs, l’attaquant a finalement rejoint le PSG. Luis Campos et Christophe Galtier ont ainsi accueilli Ekitike en provenance du Stade de Reims dans le cadre d’un transfert avec option d’achat. Celle-ci, fixée à 36M€, deviendra d’ailleurs obligatoire si le PSG termine dans les deux premières places de la Ligue 1, ce qui semble d’ores et déjà acquis.

« Il n’imaginait peut-être pas un départ aussi rapide dans un club de cette dimension »

Hugo Ekitike termine donc sa première saison avec le PSG et le bilan n’est pas forcément concluant. Aurait-il vu trop haut, trop vite ? C’est possible d’autant que l’ex-Rémois envisageait un transfert intermédiaire avant de rejoindre un tel club. Pour Le Parisien , un proche d’Ekitike assure : « Il n’imaginait peut-être pas un départ aussi rapide dans un club de cette dimension, mais davantage dans un club un peu moins huppé ».

« Le projet parisien lui plaisait vraiment »