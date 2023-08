Transferts : Il choisit de rejoindre l'OM et s'explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Michael Murillo est devenu mercredi la huitième recrue de l’Olympique de Marseille dans ce mercato estival. Présent au côté de Pablo Longoria en conférence de presse au lendemain de son arrivée, le latéral droit panaméen a justifié son choix de rejoindre la cité phocéenne, se montrant motivé à l’idée d’entamer ce nouveau challenge.

L’OM fait le grand huit. Ce mercredi, Michael Murillo s’est officiellement engagé avec le club phocéen pour les trois prochaines années en provenance du RSC Anderlecht. Un transfert estimé à 2,5M€. L’international panaméen sera donc la doublure de Jonathan Clauss cette nouvelle saison et se montre très motivé avant l’entame de ce nouveau challenge.

« Ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est l'effectif, le stade, les supporters »

Présent en conférence de presse au côté de Pablo Longoria, Michael Murillo a justifié son choix de rejoindre l’OM. « Ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est l'effectif, le stade, les supporters. L'opportunité pour moi est unique pour essayer de faire de grandes choses , déclare la dernière recrue phocéenne. Sur la blessure d'il y a deux mois, si je suis ici c'est que je vais bien. J'attends mon opportunité pour être avec le groupe. »

« Mon objectif, mais aussi celui de l'ensemble du groupe, c'est de retrouver la Ligue des champions »