FC Nantes : Kombouaré à l’origine d'un échec du mercato ?

Publié le 11 septembre 2022 à 16h10 par Thibault Morlain

Du côté du FC Nantes, le marché des transferts a été au coeur de nombreuses tensions, notamment entre Antoine Kombaouré et sa direction. Il faut dire que cela n’aurait pas été simple de trouver un terrain d’entente entre tout le monde. Ce qui aurait alors engendrer certains échecs, comme celui du dossier menant à Folarin Balogun.

Avec la Ligue Europa à jouer cette saison, Antoine Kombouaré avait de grosses attentes sur le mercato. Et l’entraîneur du FC Nantes n’avait pas hésité à mettre la pression sur Waldemar Kita afin de conserver ses meilleurs éléments et obtenir des renforts. Au final, Lafont, Blas et Moses sont restés à Nantes quand quelques recrues ont rejoint les Canaris. Pour autant, cela aurait pu se passer un peu mieux du côté de la Beaujoire.

Balogun, révélation du début de saison

Et un échec doit donner des regrets au FC Nantes : Folarin Balogun. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, le natif de New York est l’une des révélations de ce début de saison de Ligue 1. Avec 5 buts en 6 matchs, Balogun impressionne. De quoi faire le bonheur de Reims alors que Nantes aurait pu en profiter. En effet, comme l’avait révélé L’Equipe , les Canaris ont tenté leur chance mais en interne, on n’a pas su se mettre d’accord.

Kombouaré pas au courant

Alors qu’Antoine Kombouaré aurait bloqué de nombreux dossiers du FC Nantes cet été, cela n’aurait en revanche pas été le cas pour Folarin Balogun. Comme le précise le quotidien sportif ce dimanche, si Nantes a bien tenté sa chance pour le joueur qui appartient à Arsenal, cela ne serait pas de la faute de Kombouaré s’il n’est pas venu. En effet, le dossier Kombouaré ne serait jamais parvenu jusqu’à l’entraîneur des Canaris.