Enfin une bonne nouvelle pour le mercato de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 12 septembre 2022 à 17h00 par Dan Marciano

Aussi étrange que cela puisse paraître, Cristiano Ronaldo n'attire pas les cadors. Sûrement en raison de son salaire élevé, mais aussi de son âge avancé. Faute de solutions cet été, le joueur portugais est resté à Manchester United, même s'il pourrait forcer son départ lors du prochain mercato hivernal. Et un cador européen pourrait bien se manifester en janvier prochain.

Ce n'est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo a tenté de quitter Manchester United cet été. Son agent, Jorge Mendes aurait proposé ses services à plusieurs cadors notamment avec Chelsea. « Todd Boehly voulait Cristiano Ronaldo, mais Thomas Tuchel a été très clair à plus d'une occasion qu'il n'avait pas l'intention d'aller chercher Cristiano Ronaldo. Il a été offert à Chelsea, mais aussi au Bayern Munich et à l'Atletico Madrid » a confirmé Fabrizio Romano pour Caught Off Side.

Ronaldo pourrait quitter Manchester United cet hiver

Finalement, aucun club n'a pris le risque de s'attacher les services de Cristiano Ronaldo cet été. Mais selon The Sun , le joueur portugais pourrait bien chercher une porte de sortie lors du prochain mercato hivernal. Et Chelsea pourrait bien se présenter.

Chelsea prêt à l'accueillir ?

Toujours selon Fabrizio Romano, Chelsea n'a encore pris aucune décision en ce qui concerne une possible arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais ce qui est certain c'est que Todd Boehly pourrait reprendre les discussions avec Jorge Mendes si Graham Potter donne son aval. Le temps le dira.