Transferts en 2026 : La grosse condition fixée par le PSG !

Alexis Brunet

Miné par les blessures depuis le début de la saison, le PSG pourrait bien se servir du mercato hivernal pour se renforcer. Toutefois, selon nos informations, le club de la capitale n’aurait pas prévu de se montrer actif. Si les dirigeants parisiens réalisent un transfert, cela sera seulement pour compenser un départ.

Quel est le plan du PSG pour le mercato hivernal ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Paris n’aurait pas prévu de bouger dans les prochaines semaines. Luis Enrique serait satisfait de son effectif et de l’aide apportée par les jeunes. Le club de la capitale ne se ferme toutefois aucune porte, si le profil idéal est trouvé et que l’opération est faisable.

Aucune arrivée, sauf en cas de départ Ce vendredi, L’Équipe apporte un peu plus de précisions sur le mercato hivernal du PSG. Le champion de France ne devrait pas se montrer actif, sauf si départ il y a. Cela paraît peu probable toutefois car pour le moment aucun joueur de Luis Enrique n’a vraiment affiché des envies d’ailleurs, malgré quelques rumeurs sur Matvey Safonov ou Lucas Beraldo notamment.