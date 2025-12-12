Mercato : C’est signé avec l’OM, l’incroyable hasard révélé !

Après l'équipe de France féminine, c’est sur le banc des Marseillaises que Corinne Diacre a choisi de relancer sa carrière. Le 6 octobre dernier, l’OM a officialisé la nomination de la technicienne de 51 ans. Mais voilà qu'il n'était pas forcément prévu que Diacre vienne poser ses valises du côté de Marseille. C’est finalement un coup de hasard qui a joué en sa faveur.
A la recherche d’un nouveau challenge pour entraîner, Corinne Diacre a décidé de faire appel à Christophe Hutteau. Et voilà que grâce à son nouvel agent, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine a atterri à l’OM, qui cherchait quelqu’un pour entraîner son équipe féminine. C’est ainsi que Diacre a été nommé à la tête des Marseillaises.
« L’idée, c’était l’étranger, l’Angleterre notamment »
Corinne Diacre est donc aujourd’hui du côté de Marseille. Mais voilà que ce n’était pas ce qui était prévu initialement. En effet, pour La Montagne, Christophe Hutteau a raconté : « Le fait de revenir en France et de prendre une équipe de D1 n’était absolument pas une priorité. Que ce soit des filles ou des garçons, on n’excluait absolument rien. L’idée, c’était l’étranger, l’Angleterre notamment. Eventuellement une sélection : on a eu des sollicitations, mais je voulais que Corinne revienne par la grande porte ».
« Rester en France n’était pas notre priorité, mais… »
Rejoindre l’OM n’était donc absolument pas prévu, mais voilà que l’option s’est finalement présentée. Et il a fallu également un joli coup de hasard. En effet, si Christophe Hutteau a proposé le nom de Corinne Diacre au club phocéen, il n’était initialement pas venu pour ça, mais « pour autre chose, au niveau masculin ». « Très rapidement, l’opportunité OM s’est présentée. Quand je lui en parle, elle doit partir au Chili, pour le compte de la Fifa, dans le cadre de la Coupe du monde U20. Rester en France n’était pas notre priorité, mais un projet comme celui-ci s’étudie. Surtout si c’est pour bâtir sur le long terme », expliqué Hutteau.