Mercato : C’est signé avec l’OM, l’incroyable hasard révélé !

Après l'équipe de France féminine, c’est sur le banc des Marseillaises que Corinne Diacre a choisi de relancer sa carrière. Le 6 octobre dernier, l’OM a officialisé la nomination de la technicienne de 51 ans. Mais voilà qu'il n'était pas forcément prévu que Diacre vienne poser ses valises du côté de Marseille. C’est finalement un coup de hasard qui a joué en sa faveur.

A la recherche d’un nouveau challenge pour entraîner, Corinne Diacre a décidé de faire appel à Christophe Hutteau. Et voilà que grâce à son nouvel agent, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine a atterri à l’OM, qui cherchait quelqu’un pour entraîner son équipe féminine. C’est ainsi que Diacre a été nommé à la tête des Marseillaises.

« L’idée, c’était l’étranger, l’Angleterre notamment » Corinne Diacre est donc aujourd’hui du côté de Marseille. Mais voilà que ce n’était pas ce qui était prévu initialement. En effet, pour La Montagne, Christophe Hutteau a raconté : « Le fait de revenir en France et de prendre une équipe de D1 n’était absolument pas une priorité. Que ce soit des filles ou des garçons, on n’excluait absolument rien. L’idée, c’était l’étranger, l’Angleterre notamment. Eventuellement une sélection : on a eu des sollicitations, mais je voulais que Corinne revienne par la grande porte ».