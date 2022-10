Foot - Mercato

Transferts : Cristiano Ronaldo a essuyé un énorme refus pour son mercato

Publié le 17 octobre 2022 à 16h30

Axel Cornic

Revenu à Manchester United après avoir quasiment tout gagné en Espagne et en Italie, Cristiano Ronaldo souhaitait donner un nouvel élan à sa carrière. Son agent Jorge Mendes l’aurait ainsi proposé à plusieurs clubs dont le PSG, Chelsea ou encore le Bayern Munich, mais il a finalement été contraint de rester dans le nord de l’Angleterre.

C’était l’un des grands feuilletons de l’été. Agacé de ne pas voir son club se qualifier pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a fait des pieds et des mains afin de quitter Manchester United. Des nombreuses solutions de la plus évidente à la plus étrange ont été évoquée, mais aucune n’a jamais véritablement se concrétiser.

Le démenti de Simeone

Plusieurs médias ont même évoqué un possible départ vers l’Atlético de Madrid, club que Cristiano Ronaldo a martyrisé tout au long de sa carrière. Mais Diego Simeone a tenu à démentir cette folle rumeur.« Possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Atlético cet été ? Les petits oiseaux t'ont dit quelque chose qui est loin de ce qui s'est passé. Les gens parlent parfois pour dire ce qu'ils veulent dire, pas la réalité » a tout récemment lancé le coach des Colchoneros face à un journaliste, en conférence de presse.

« Ronaldo est une marque absolue pour le Real Madrid »

Pour justifier ses propos, El Cholo a notamment parlé du côté Real Madrid qui colle à la peau de Cristiano Ronaldo et qui est incompatible avec l’Atlético de Madrid.« Ronaldo est une marque absolue pour le Real Madrid » a déclaré Diego Simeone, qui n’a d’ailleurs jamais été un grand fan du Portugais. « Je ne peux pas m’imaginer Martin Palermo ou (Juan Roman) Riquelme jouer pour River Plate ou (Ariel) Ortega pour Boca (Juniors). C’est très clair ».

