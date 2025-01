Transferts : Coup de théâtre pour le Real Madrid, un gros nom s'est décidé !

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, on a pris l’habitude d’avoir un coup d’avance sur le mercato. Avec Alphonso Davies, il était quasiment acté que le Canadien allait rejoindre le Real Madrid libre l’été prochain, lui qui est en fin de contrat avec le Bayern Munich. Mais il se pourrait qu’il prolonge finalement de quatre ans.

Le Real Madrid pourrait bien revivre les cauchemars qu’il faisait avec Kylian Mbappé. En 2022, le Bondynois était libre et semblait promis au Real Madrid, avant de prolonger au nez et à la barbe du club le plus titré du monde. En 2025, un joueur pourrait bien refaire ce coup.

Alphonso Davies, attendu libre au Real Madrid

Depuis plusieurs mois maintenant, le nom du latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, est lié au Real Madrid. Le club bavarois s’était même fait une raison, son joueur ne souhaitant pas prolonger un contrat se terminant en juin prochain. Il était alors fort probable de le voir signer en Espagne, libre de tout contrat…

Une prolongation de 4 ans ?

Mais contre toute attente, le joueur du Bayern Munich pourrait bien étirer son bail en Allemagne ! D’après les informations de The Athletic et Sky Allemagne, Alphonso Davies est désormais proche de prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2029. Le Real Madrid peut grincer des dents.