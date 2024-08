Transferts : Clash à Marseille, l’OM lui annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Les jours de Chancel Mbemba à l’OM sont comptés. Le principal intéressé se serait mis à dos son président Pablo Longoria qui ne voudrait plus entendre parler de lui selon La Provence en raison de son comportement envers divers salariés. Cherchant à se faire licencier pour signer un contrat en or en Arabie saoudite, Mbemba n’aurait certainement pas la bénédiction de l’OM. Explications.

À un peu plus d’une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1, programmé le 17 août prochain pour l’OM face au Stade Brestois, une crise interne frappe l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen a déclassé certains joueurs phares de la saison dernière tels que Pau Lopez, Jordan Veretout, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, priés d’aller voir ailleurs puisque le nouveau coach Roberto De Zerbi ne comptent pas sur eux. Et Mbemba ne dissimulerait pas son mécontentement en se prenant notamment au responsable de l’équipe réserve Ali Zarrak, à qui il a adressé un doigt d’honneur samedi dernier d’après La Provence.

Chancel Mbemba attendrait son licenciement ?

Si l’on en croit diverses sources contactées par La Provence, Chancel Mbemba serait convoqué par la direction de l’Olympique de Marseille pour un entretien au terme duquel il émettrait le souhait d’être licencié. La cause ? Al-Shabab lui aurait préparé un contrat en or pour qu’il rejoigne l’Arabie saoudite, mais seulement si Mbemba disposait du statut d’agent libre. Ce qu’il n’est pas le cas puisque le Congolais est contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2025.

L’OM s’y refuserait catégoriquement afin de le vendre

La Provence dévoile dans ses colonnes du jour la position de l’OM sur la question. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille refuseraient de rompre le contrat de Chancel Mbemba pour la simple et bonne raison qu’il ferait l’objet de diverses offres de transfert de la part du Stade Rennais entre autres. Toutefois, Mbemba aurait systématiquement repoussé ces options. Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain, reste à savoir quelle sera l’issue du feuilleton Chancel Mbemba à présent.