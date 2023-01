Transferts : C'est l'hécatombe sur le mercato, l'OL dit stop

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très mal en point en Ligue 1, l’OL est mal parti. Même si Laurent Blanc continue d’y croire, plusieurs choses doivent bouger, y compris au sein de l’effectif. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur lyonnais a fait part des états d’âme de certains de ses joueurs. Cependant, tout le monde ne pourra pas partir.

8ème de Ligue 1, l’OL est très mal parti pour décrocher une qualification en Coupe d’Europe. Ce qui ne changerait pas vraiment de cette saison… Malgré le départ de Peter Bosz et l’arrivée de Laurent Blanc, le déclic n’est pas encore arrivé à Lyon qui vient de s’incliner à domicile contre Strasbourg. Une situation difficile pour le club lyonnais qui doit absolument rebondir afin de vivre une deuxième partie de saison moins catastrophique.

Ça va bouger à l’OL

Cerise sur le gâteau, l’effectif de l’OL est loin de vivre une belle période, même individuellement. L’état d’esprit est au plus bas, à tel point que plusieurs joueurs penseraient à claquer la porte dès cet hiver. Très discret sur le mercato, l’OL pourrait donc se bouger très rapidement si certains joueurs venaient à quitter Lyon. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc a été très clair sur le sujet.

«On ne peut pas accéder à toutes les demandes»