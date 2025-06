Transferts : C'est la catastrophe au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux d’offrir une place de choix à ses jeunes, le PSG est désormais très attentif aux éléments évoluant dans son centre de formation. Cependant, cet été seulement, Paris a perdu trois jeunes joueurs prometteurs, auxquels vient s’ajouter un quatrième, alors que le départ d’Ibrahima Diaby vers la Belgique a été confirmé.

« C’est très important de tirer parti des joueurs du centre »

« Plus que juger un joueur sur un match, nous avons l’opportunité de nous entraîner tous les jours avec eux. Je prends beaucoup plus d’infos pendant les entraînements que pendant un match. Je vois leur capacité à être compétitif à l’entraînement contre des joueurs de haut niveau. J’ai bien plus d’informations qu’ils ne le pensent. C’est très important de tirer parti des joueurs du centre, c’est important qu’un joueur qui arrive au PSG sache qu’il peut monter en équipe première s’il a le niveau. Tous ces joueurs du centre n’ont pas coûté beaucoup d’argent, c’est toujours important qu’il y ait ce trait d’union », déclarait à ce propos l’entraîneur du PSG en mai dernier.