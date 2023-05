Transferts : C’est décidé, un phénomène du PSG va s’en aller

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’hiver dernier, le PSG acceptait de céder Keylor Navas en prêt du côté de Nottingham Forest. Le gardien costaricien, qui a retrouvé du temps de jeu en Premier League et se retrouve barré par Gianluigi Donnarumma au Parc des Princes, a donc pris une décision radicale et souhaite quitter définitivement le PSG.

Dès sa nomination sur le banc du PSG à l’été 2022, Christophe Galtier a pris une décision radicale avec la fin de l’alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans les buts parisiens. L’Italien est donc le nouveau numéro 1 incontestable, ce qui a incité l’ancien portier du Real Madrid à filer à en prêt à l’anglaise au mois de janvier, du côté de Nottingham Forest.

« Je veux voir les intentions du PSG »

Keylor Navas reste malgré tout sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, et le mois dernier, il affichait de sérieux doutes au micro du Canal Football Club quant à son avenir : « Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe. On verra dans le futur ce qu’il se passe. J’aimerais, quand mon prêt sera terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions », indiquait Navas. Mais la messe semble dite dans ce dossier.

Navas veut partir

Comme l’a annoncé Foot Mercato, Keylor Navas souhaite rester en Premier League la saison prochaine et donc être définitivement vendu par le PSG, d’autant qu’il ne manque pas de prétendants : Brentford, Chelsea, Leicester et Tottenham seraient sur les rangs pour l’international costaricien. Le PSG devrait donc perdre un joueur de grand talent.