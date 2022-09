Foot - Mercato

Transferts : Ça s'anime sur le mercato pour Jorge Sampaoli

Artisan de la reconstruction sportive de l'OM la saison passée, Jorge Sampaoli avait démissionné de son poste d'entraineur à la surprise générale en début de mercato. Insatisfait du recrutement de Pablo Longoria qui ne lui promettait aucune garantie, l'Argentin avait alors fait ses valises. Désormais sans club, Sampaoli pourrait toutefois rapidement rebondir.

Jorge Sampaoli n'est plus l'entraineur de l'OM depuis le début de l'été. Libre de tout contrat, il aurait la cote au Brésil où deux clubs souhaiteraient l'attirer. Reste maintenant à convaincre l'ancien coach de l'OM.

Staff de Dudu revela clubes monitorando fim do contrato com Verdão.Sampaoli é o 1º na lista de técnicos do Vasco.Inter decide negociar Edenílson.Renovação de Reinaldo emperra no SP.Fla e Timão voando nas receitas.E mais! https://t.co/lVTw6fTSXc via @YouTube