Campos arrive avec un projet colossal, il se prend une claque

Publié le 17 septembre 2022 à 18h15 par Dan Marciano

Lors d’un long entretien accordé à RMC ce vendredi, Luis Campos a fait le bilan du mercato. Et il est loin d’être positif selon le conseiller sportif du PSG. Le Portugais a réussi à boucler l’arrivée de six recrues, mais lors de son arrivée, il avait de prestigieux noms en tête. Mais la réalité du mercato a été terrible pour le responsable parisien.

Arrivé au PSG pour prendre la succession de Leonardo, Luis Campos a changé le visage du club parisien. 17 départs ont été enregistrés par le Portugais lors du dernier mercato, mais aussi six arrivées. Pourtant, le dirigeant du PSG n’a pas caché sa déception lors de l’émission Rothen Régale sur RMC ce vendredi.





Campos frustré après le mercato

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection » a confié Luis Campos.

