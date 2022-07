Foot - Mercato - Barcelone

Transferts : Ça s’agite sur le mercato pour Frenkie De Jong

Publié le 31 juillet 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Frenkie De Jong est toujours un joueur du FC Barcelone. Néanmoins, sa situation est plus flou que jamais en Catalogne. En effet, afin de renflouer les caisses, Joan Laporta pourrait bien chercher à se séparer du Néerlandais, qui est lui toutefois plus heureux que jamais au Barça. Ce feuilleton ne manque ainsi pas de faire parler et le cas De Jong continuer d’animer le marché des transferts.

Jusqu’à présent, le FC Barcelone a été très actif dans le sens des arrivées sur le mercato. Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé ont rejoint l’effectif de Xavi. Le Barça a réussi à trouver les solutions à ses problèmes économiques afin de pouvoir recruter. Mais en parallèle, les Blaugrana cherchent à dégraisser. Oscar Mingueza va rejoindre le Celta Vigo et d’autres joueurs sont invités à partir. Il y a aussi le cas Frenkie De Jong qui fait parler depuis plusieurs semaines. Un départ du Néerlandais ferait le plus grand bien aux caisses du Barça, mais pour le moment, De Jong est encore loin de bouger.

« Nous verrons ce qui va arriver »

La situation de Frenkie De Jong est ainsi au coeur de toutes les discussions et rumeurs. En marge de la pré-saison du FC Barcelone aux Etats-Unis, Xavi a d’ailleurs été interrogé sur le Néerlandais en conférence de presse. Partira ? Ne partira pas ? « Frenkie va-t-il rester ? Nous verrons ce qui va arriver. Pour le moment, il fait partie de l’effectif. J’ai essayé Nico comme central et Raphinha sur le côté gauche. Je n’envois pas de message sur le terrain. Je le dis directement à mes joueurs. Je suis heureux d’avoir autant de joueurs polyvalents », a lâché Xavi sur De Jong.

« Nous voulons qu’il reste »

Au sein du vestiaire du FC Barcelone, le feuilleton Frenkie De Jong fait parler. Rapporté par AS , c’est Marc-André ter Stegen qui a dû répondre à cette question, expliquant alors : « Frenkie ? Que veux-tu que je dise ? C’est un sujet pour le club et pour le joueur. Evidemment, nous voulons toujours avoir les meilleurs dans l’équipe. C’est ce qu’il est, un joueur avec beaucoup de qualité et nous voulons qu’il reste. Mais je ne veux pas m’impliquer, c’est au club de gérer ».

