Transferts : Benzema, Haaland… Le Real Madrid a tout prévu

Publié le 19 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland… Cet été, le Real Madrid a finalement tout perdu. Chez les Merengue, on va donc continuer avec Karim Benzema. Mais la fin approche doucement mais surement pour l’international français. Il faut donc anticiper l’avenir au Real Madrid. Et visiblement, Florentino Pérez aurait déjà tout prévu pour son attaque dans les années à venir.

Pour ce mercato estival, le Real Madrid voyait les choses en grand. Le rêve de Florentino Pérez était notamment d’associer Kylian Mbappé à Erling Braut Haaland, en plus de Karim Benzema et Vinicius Jr déjà présents chez les Merengue. Finalement, le président madrilène n’aura ni l’un ni l’autre. S’étant principalement concentré sur le joueur du PSG, le Real Madrid a vu Haaland s’engager avec Manchester City. Et finalement, les efforts engagés pour Mbappé n’auront pas payé puisqu’il a prolongé chez les champions de France. Il va donc falloir repenser les plans et c’est donc Karim Benzema qui va continuer de devoir porter le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Mais jusqu’à quand ?

Benzema jusqu’en 2024…

Actuellement, Karim Benzema est dans la meilleure forme de sa carrière. Mais pour le buteur du Real Madrid, les années avancent et forcément, la fin se rapproche. Se penchant sur l’avenir de KB9, les Merengue estimeraient, selon les informations de Marca , qu’il aurait encore deux bonnes années devant lui. Ainsi, l’idée serait de prolonger Benzema jusqu’en 2024 et comme expliqué par le média ibérique, cela serait bien partie pour trouver un accord pour ce nouveau bail.

… et après Haaland ?

La question sera alors de savoir ce que fera le Real Madrid après 2024 avec Karim Benzema. Le déclin pourrait alors débuter pour l’international français et comme révélé par AS , c’est là qu’Erling Braut Haaland pourrait prendre le relais. Si le Norvégien vient de s’engager avec Manchester City, une clause libératoire dans son contrat pourrait prendre effet à l’été 2024 et le Norvégien pourrait alors être disponible pour 150M€. De quoi donc intéresser le Real Madrid, qui, cette fois, pourrait ne pas laisser passer sa chance pour Haaland.

Puis Mbappé en 2025 ?