Transferts attendus à l’OM, le coup de pression surprise du vestiaire

Malgré une qualification pour la prochaine Ligue des champions, la défense de l’OM pose question. Geronimo Rulli a exprimé son agacement face au manque de rigueur défensive, lançant un message fort à ses dirigeants. Alors que l’OM s’active déjà sur le marché, des noms comme Laporte ou Medina sont évoqués pour renforcer l’arrière-garde phocéenne.

«On a concédé beaucoup de buts, on pouvait faire mieux»

Interrogé par Téléfoot sur cet aspect du jeu, le portier de l’OM a révélé vouloir renforcer absolument la défense marseillais pour l'année prochaine :

« Je pense qu’on doit être un peu plus régulier pendant la saison. L’année prochaine, on va avoir besoin d’une équipe plus compétitive. Je pense qu’on a concédé beaucoup de buts, on pouvait faire mieux. C’est pour ça que je me suis énervé beaucoup de fois contre mes coéquipiers. On va travailler pendant la pré-saison pour être meilleurs la saison prochaine. »