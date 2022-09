Foot - Mercato

Transferts : Attendu par Campos, il donne sa réponse au PSG

Publié le 24 septembre 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Dans le cadre du dernier mercato estival, Luis Campos aurait tenté sa chance avec Marcus Rashford qui a finalement fait le choix de poursuivre dans son club de coeur. Et à l’avenir, il se pourrait que le conseiller football du PSG connaisse le même résultat. Explications.

Marcus Rashford semble avoir été l’une des multiples pistes offensives activées par Luis Campos lors de la dernière intersaison. Le conseiller football du PSG avait à coeur d’offrir de nouvelles options dans ce secteur de jeu à Christophe Galtier et d’autant plus après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais.

Campos a manqué son coup cet été

Néanmoins, Marcus Rashford n’a finalement pas quitté Manchester United avant la clôture du mercato estival et ce, malgré la situation sportive délicate dans laquelle se trouvait les Red Devils et son temps de jeu qui avait diminué lors de la saison passée. Ce qui aurait pu jouer en la faveur de Luis Campos pour un transfert au PSG.

Manchester compte couper l’élan de Campos et blinder Rashford

Depuis quelques semaines, Marcus Rashford a inversé la tendance, au point où 90min affirme ces dernières heures que la direction de Manchester United de faire plus que simplement activer l’option présente dans son contrat courant jusqu’en juin prochain pour le rallonger d’une année supplémentaire. Le média britannique assure que le plan de Manchester United serait d’offrir un contrat longue durée à Rashford bien que les négociations ne soient pas encore programmées entre les Red Devils et le clan Marcus Rashford.

Rashford veut prolonger son contrat à United et y gagner des titres