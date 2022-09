Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Un deal très étrange conclu en fin de mercato ?

Publié le 9 septembre 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a été contrainte de dégraisser une majeure partie de son effectif afin d’alléger la masse salariale. Adil Aouchiche était l’un des premiers concernés avec ses émoluments, et il a fini par rejoindre le FC Lorient en fin de mercato. Mais contrairement à l’annonce de l’ASSE, il ne s’agirait pas d’un transfert…

Longtemps considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du PSG, Adil Aouchiche (20 ans) avait pourtant refusé de prolonger avec son club formateur pour privilégier un départ libre à l’été 2020. C’est donc à l’ASSE que le jeune milieu de terrain avait décidé de poser ses bagages, espérant enfin pouvoir s’imposer comme un titulaire en puissance dans un club ambitieux de Ligue 1, mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour Aouchiche.

Un départ provoqué par la relégation de l’ASSE

L’ASSE a vécu un exercice 2021-2022 très compliqué et soldé par une relégation en Ligue 2, ce qui a donc logiquement provoqué le départ des gros salaires. Adil Aouchiche a bien sûr été concerné puisque les 170 000€ bruts par mois qu’il percevait dans le Forez n’étaient pas compatibles avec des finances de Ligue 2, et l’ancien titi du PSG s’est finalement engagé avec le FC Lorient en toute fin de mercato. L’ASSE a indiqué qu’il s’agissait d’un transfert pour Aouchiche, et pourtant…

Aouchiche, l’étrange départ

À en croire les dernières tendances confirmées par le média But Football Club , l’ASSE aurait finalement libéré Adil Aouchiche de sa dernière année de contrat, sans percevoir d’indemnité de transfert de la part du FC Lorient sur ce dossier. Au début du mercato, les Verts espéraient récupérer 5M€ avec une vente de l’international U20, mais les offres ne sont jamais arrivées pour Aouchiche, et la direction de l’ASSE a donc finalement décidé de le libérer afin qu’il puisse rejoindre le FC Lorient plutôt que de s’embarrasser de son salaire imposant. Par ailleurs, Selon L'Equipe , le milieu de terrain aurait renoncé à la dernière tranche de sa prime à la signature, soit un montant correspondant à 1M€, tout en gardant un pourcentage sur sa future revente (20%).

« Merci de m’avoir fait grandir »