ASSE : Tout est relancé pour le mercato de Bouanga

Publié le 31 juillet 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Si Denis Bouanga a donc disputé le premier match de la saison de Ligue 2 avec l’ASSE, le Gabonais ne devrait toutefois pas s’éterniser dans le Forez. A l’occasion de ce marché des transferts, l’attaquant stéphanois devrait faire ses valises. Pour aller où ? Dernièrement, il était question du Los Angeles FC pour Bouanga, mais un accord serait loin d’être trouvé encore. En parallèle, une autre écurie viendrait redistribuer les cartes.

Suite au transfert de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg, l’ASSE a encore besoin de vendre pour répondre à sa promesse faite devant la DNCG de vendre pour 20M€ cet été. Des départs sont donc encore attendus et les regards se tournent notamment vers Denis Bouanga, meilleur joueur de l’ASSE ces dernières saisons et qui n’a plus qu’un an de contrat. Toutefois, ce samedi, pour le premier match de Ligue 2 face à Dijon, le Gabonais était bien avec l’équipe de Laurent Batlles. Cela ne s’est toutefois pas très bien passé pour Bouanga, qui a été expulsé en fin de match.

« Il n'y a rien de bien concret »

Reverra-t-on alors Denis Bouanga sous le maillot de l’ASSE ? Un transfert fait énormément parler ces dernières semaines. Pour autant, pour le moment, il n’y aurait rien de concret à en croire les propos de Loïc Perrin. En effet, en marge de cette rencontre face à Dijon, le coordinateur sportif de l’ASSE a confié à propos de Bouanga : « Pour Bouanga pour l'instant, il n'y a rien de bien concret. On attend les offres concrètes avant d'évoquer les joueurs au cas par cas. On en a eu quelques unes mais pas énormément ».

Une offre refusée du Los Angeles FC

L’ASSE aurait d’ailleurs reçu une offre du Los Angeles FC pour Denis Bouanga. Depuis quelques jours, il est question d’un intérêt du club de MLS, où évolue désormais Gareth Bale, pour le Gabonais. Et comme révélé par Le Progrès , le Los Angeles FC aurait proposé 2M€ à l’ASSE. Une offre refusée par les Verts, qui espéreraient au moins récupérer le double avec l’attaquant de Batlles.

Un club de Ligue 1 relance tout pour Bouanga

Denis Bouanga serait donc encore loin de Los Angeles. D’ailleurs, il semblerait que le joueur de l’ASSE soit actuellement en pleine réflexion. La raison ? Un club de Ligue 1 serait intéressé et le ferait énormément réfléchir. Si l’identité de ce club n’a pas été révélée, le10sport.com vous avait dernièrement dévoilé que le LOSC et l’OGC Nice étaient intéressés par un transfert de Denis Bouanga. Affaire à suivre pour ce gros feuilleton du côté de l’ASSE.