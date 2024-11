Transferts - ASSE : Il s’éclate après avoir été viré du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au PSG en 2010, Mathieu Bodmer a eu l'opportunité de connaître les débuts de l'ère QSI en portant les couleurs du club de la capitale. L'ancien défenseur central de formation a connu un départ assez mouvementé du club qu'il a quitté durant l'hiver de la saison 2012-2013. Il a atterri à l'ASSE pour la fin de la saison où il a pu profiter d'un trophée.

En manque de temps de jeu lors de cette fameuse saison 2012-2013 avec le PSG, Mathieu Bodmer présentait un bilan comptable difficile. Finalement c'est pendant l'hiver qu'il a dû faire ses bagages, au dernier moment, à la suite d'une altercation avec Leonardo, le directeur sportif de l'époque. Un parcours qu'il a pris le temps de raconter sur les antennes de RMC Sport.

Bodmer viré du PSG !

Professionnel pendant 20 ans, Mathieu Bodmer a eu le temps de passer par quelques clubs en France et il s'est confié à propos de son départ du PSG. « Mon transfert le plus dingue ? Quand je suis parti à l’ASSE. Dernier jour du mercato, je signe à 23h54 pour 00h. Je suis prêté quelques mois. Ce n’était pas prévu, j’avais eu un petit différend avec Leonardo à l’époque. Ça restera entre lui et moi, mais on n’était pas d’accord sur un truc et ça a été un peu compliqué. J’ai été un peu loin dans mes propos, mais je les assume, il n’y a pas de souci. Je ne veux pas faire de jeux de mots, mais ils m’ont mis au vert » explique-t-il.

Une grande découverte

Ancien Lyonnais, Mathieu Bodmer a donc fini par être prêté à l'ASSE pour la fin de la saison. Buteur pour son premier match un nouveau trophée à son palmarès même s'il n'a pas joué la finale. « Ce qui m’a fait le plus grand bien, c’est que j’ai eu la chance de découvrir un grand club français, des tops joueurs et de gagner une Coupe de la Ligue avec un club mythique » poursuit-il. A son retour dans la capitale, il ne rentre pas dans les plans de Laurent Blanc et finit par rejoindre l'OGC Nice.