Transferts : Arrivé à Paris, Haaland se lâche sur sa signature XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de Manchester City depuis 2022, Erling Braut Haaland va encore rester un moment chez les Citizens. En effet, ces derniers jours, le Norvégien a signé un nouveau contrat XXL. Sa prolongation ayant été officialisée, il a été annoncé qu’il était désormais sous contrat jusqu’en… 2034. Une folle signature sur laquelle Haaland est revenu.

On ne devrait pas revoir de sitôt des rumeurs sur l’avenir d’Erling Braut Haaland. Alors que le nom du buteur de Manchester City a pu être associé au Real Madrid, au FC Barcelone ou encore au PSG au cours des derniers, il faut désormais oublier l’idée d’un transfert du buteur de 24 ans. Et pour cause… Haaland a décidé de signer un nouveau contrat avec les Citizens. Et quel contrat ! Aujourd’hui, le protégé de Pep Guardiola est engagé jusqu’en 2034 avec Manchester City.

L'ogre Haaland à Paris ? ⚽️ Une arrivée qui ne laisse personne indifférent, surtout pas Pacho avant le choc décisif !

➡️ https://t.co/55OYq10ufK pic.twitter.com/BaVmvdoc34 — le10sport (@le10sport) January 19, 2025

« Je suis convaincu d’avoir fait le bon choix »

En conférence de presse ce mardi à Paris avant la rencontre de Ligue des Champions face au PSG, qui se tiendra ce mercredi soir, Erling Braut Haaland a évoqué cette prolongation XXL à Manchester City. Rapporté par Le Parisien, le Norvégien a confié : « Je suis convaincu d’avoir fait le bon choix. C’est super de pouvoir signer aussi longtemps. C’est un peu inhabituel mais ce n’est pas déplaisant ».

« C’est exactement ce que je voulais »

« C’était un bon deal pour les deux parties et c’était facile pour moi en termes de choix. Quand j’ai signé à City, je me suis tout de suite senti comme à la maison. Je me sens très bien, ma famille est contente aussi. C’est exactement ce que je voulais, je suis content », a poursuivi Haaland. A Manchester City depuis 2022, l'ancien du Borussia Dortmund va donc poursuivre son aventure dans le nord de l'Angleterre pour encore quelques années. Pour le plus grand bonheur des fans des Citizens.