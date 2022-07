Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG, Thomas Tuchel donne sa réponse à Cristiano Ronaldo

Publié le 12 juillet 2022 à 23h00 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo ne voudrait pas continuer son aventure à Manchester United et chercherait un nouveau point de chute. Son agent Jorge Mendes aurait soumis ses services à différents clubs tels que le PSG, le Bayern Munich et Chelsea. Et après le PSG et le Bayern, les Blues pourraient également passer leur tour.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Comme la presse anglaise et Le Parisien l’ont affirmé ces derniers jours et ces dernières heures, le quintuple Ballon d’or n’aurait plus la volonté de poursuivre à Manchester United, club qu’il a retrouvé l’été dernier et où il lui reste une année de contrat. D’ailleurs, son agent Jorge Mendes aurait proposé les services de l’attaquant de Manchester United à Chelsea, au Bayern Munich ou encore au PSG, comme Le Parisien l’a souligné ce mardi.

Le PSG pas intéressé par Ronaldo

Néanmoins, pour le moment, le PSG n’aurait pas donné suite à la proposition de Jorge Mendes. Les dirigeants parisiens bien qu’ils soient proches de Mendes, à savoir le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos, n’auraient à l’instant T pas l’intention de se lancer dans une telle opération qui irait à l’encontre de la nouvelle politique sportive et économique mise en place par le PSG d’après Le Parisien.

Mercato - PSG : Recalé par Al-Khelaïfi, Ronaldo pose ses conditions pour son transfert https://t.co/609PRYjf9V pic.twitter.com/W9P46rGiLf — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Pourquoi Chelsea risque de passer son tour comme le PSG et le Bayern