Transferts à l’OM : Première annonce pour le mercato d’hiver !

Nommée à la tête des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM, Corinne Diacre a réalisé sa première conférence de presse ce mercredi, l’occasion pour l’ex-sélectionneuse des Bleues d’évoquer son arrivée dans la cité phocéenne et d’afficher ses ambitions pour ce nouveau défi, évoquant notamment le prochain mercato hivernal.

Libre depuis son départ de l’équipe de France féminine en 2023, Corinne Diacre reprend du service pour diriger l’OM féminin, succédant ainsi à Frédéric Gonçalves. Ce mercredi, la technicienne de 51 ans a répondu aux questions des journalistes.

« J'ai aimé le projet » « Je n'étais pas au Chili (à la Coupe du monde U20) mais sur autre mission avec la FIFA à l'étranger. C'est évidemment que l'intérêt de l'OM, je ne sais pas si ça ne se refuse pas, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis posée des questions, mais ils ne m'ont rien caché. Ce n'est pas encore l'idéal pour l'OM Campus, mais tout est fait pour que ça s'améliore. J'ai aimé le projet. On a le projet autour des pros et un projet de formation, car les pros ne survivront pas sans la formation, sans notre identité et notre ADN. Ça me parlait et c'est pour ça que j'ai accepté », s’est justifiée Corinne Diacre.