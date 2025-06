Transferts à l’OM : Les offres XXL envoyées par Medhi Benatia !

Avec deux recrues au compteur lors de ce mercato estival, l’OM n’a toutefois pas déboursé la moindre indemnité de transfert pour Angel Gomes et CJ Egan-Riley. En effet, les deux Anglais sont arrivés du LOSC et de Burnley au terme de leur contrat. Si l’OM est attentif au marché des joueurs libres, le club phocéen devrait également faire de grosses folies sur le mercato selon différents échos obtenus par Thibaud Vézirian.

En réussissant à vendre Luis Henrique pour 25M€ à l’ Inter Milan , l’OM a enregistré une précieuse rentrée d’argent pour la suite de son mercato. Alors que d’autres départs sont à prévoir, cela devrait permettre au club phocéen d’investir sur le marché pour offrir de nouvelles armes à Roberto De Zerbi , qui peut déjà compter sur les renforts d’ Angel Gomes et CJ Egan-Riley , arrivés pour 0€. D’autres recrues sont maintenant attendus et Medhi Benatia , aux commandes du mercato de l’ OM , préparerait du très lourd.

C’est Thibaud Vézirian qui a eu écho des grosses offres en coulisses formulées par Medhi Benatia . En effet, sur Twitch, interrogé sur une arrivée de Heung-min Son à l’ OM , le journaliste a fait savoir : « Son à l’OM ? Non, pour l’instant vu son niveau, son salaire, ce n’est pas possible. Mais, vu les propositions que Medhi Benatia fait à des agents en ce moment qui me reviennent aux oreilles, sur des joueurs très très très hauts, soit il y a un truc qui va changer bientôt, soit je ne comprends pas comment ils font financièrement sans annoncer quoi que ce soit ».

« On est à des niveaux… »

« On sait ce qui arrive derrière, mais sans annoncer, comment ils font ? C’est le grand étonnement pour pas mal d’agents qui reviennent vers moi en disant : « On sait que tu as raison depuis longtemps, mais alors là, carrément, on est à des niveaux… ». En tout cas, ça travaille fort à l’OM », a poursuivi Thibaud Vézirian, qui en a donc profité pour relancer la machine autour de la vente de l’OM.