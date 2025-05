Transferts à l'OM : La masterclass d'Adrien Rabiot ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Adrien Rabiot a jeté un froid sur son avenir à l'OM en expliquant à Canal+ vouloir discuter avec les dirigeants avant de décider de rester jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Cependant, l'international français serait comblé à Marseille et mettrait même sa casquette d'agent en coulisses pour attirer des recrues.

Et quand bien même ce dernier ait fait planer le doute sur sa participation avec l' OM la saison prochaine en interview avec Raphaël Domenach pour le Canal Football Club dimanche dernier, prétextant des discussions à avoir avec le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia , les fans de Rabiot n'auraient pas à s'en faire. C'est du moins l'information récoltée par Bertrand Latour .

«Il fait tout son possible pour aussi parfois convaincre des joueurs de venir à Marseille»

Le journaliste de Canal+ était présent sur le plateau du Canal Football Club et a réagi aux propos d'Adrien Rabiot sur son avenir. D'après lui, l'international français poursuivra à l'Olympique de Marseille au vu de son travail de persuasion auprès d'autres joueurs pour qu'ils l'y rejoignent. « L'avenir de Rabiot ? Il y a deux choses que je sais : c'est qu'Adrien Rabiot est très content d'être à Marseille. Qu'il aime vraiment cette ville, ce club, il y est très heureux. C'est sûr et certain. Il fait tout son possible pour aussi parfois convaincre des joueurs de venir à Marseille. Si tu veux partir, je pense que tu ne fais pas ça ».