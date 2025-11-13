Transferts à l’OL : Nouveau clash à cause du mercato ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, l’OL joue avec un effectif limité. Les dirigeants lyonnais devraient donc chercher à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de l’exercice 2025-2026. Le club rhodanien aurait ainsi activé plusieurs pistes... à Botafogo ! Mais un clash pourrait éclater à cause du mercato.

Paulo Fonseca a réalisé un travail remarquable à l’OL depuis le début de saison. Malgré un effectif limité, le coach portugais parvient à obtenir des résultats satisfaisants. Les dirigeants lyonnais devraient néanmoins chercher à lui offrir de nouvelles solutions dès cet hiver. Le club rhodanien aurait d’ailleurs déjà activé quelques pistes sur le mercato.

L'OL piste plusieurs joueurs de Botafogo D’après les informations de Globo Esporte, l’OL s’intéresserait à plusieurs joueurs de Botafogo. Les noms de ces derniers n’auraient toutefois pas filtré. Les relations entre les deux clubs seraient cependant assez tendues. Les deals ne seraient pas exclus, mais l’OL devrait désormais être considéré comme n’importe quelle équipe et ne plus bénéficier d’aucun avantage.