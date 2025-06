Transferts à 160M€ au PSG, Luis Enrique regrette tout !

Il y a deux ans, le PSG avait décidé de miser au total 160M€ pour s’offrir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Le club de la capitale possédait donc deux buteurs, mais malheureusement cela ne convenait pas aux principes de jeu de Luis Enrique, qui ne leur a donc pas donné beaucoup de temps de jeu. Aujourd’hui, les deux numéros neuf sont plus que jamais sur la sellette.

Cette saison, le PSG a remporté la Ligue des champions et il le doit sans doute à une trouvaille de Luis Enrique . Le coach parisien avait décidé il y a quelques mois de tester Ousmane Dembélé au poste de faux numéro neuf et cela s’est révélé être un succès. Le Français a fini meilleur buteur parisien de la saison et il a impressionné toute l’ Europe entière.

Luis Enrique n’aime pas les vrais buteurs

Forcément, la décision de mettre Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque du PSG a étonné car ce dernier est normalement davantage un ailier, mais surtout car le club de la capitale possède des vrais numéro neuf de métier en la personne de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens avaient misé au total 160M€ pour les deux joueurs il y a deux ans, mais finalement ils n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique. Une décision qui a dû être dure à digérer pour le Portugais notamment comme l’a détaillé Jérôme Rothen sur RMC. « On l’a vu très vite que Luis Enrique, c’était pas forcément sa tasse de thé que cela soit Randal Kolo Muani ou que cela soit Gonçalo Ramos. À la pointe de l’attaque du PSG, ça fait beaucoup de débats, il y a quasiment deux ans maintenant, à l’arrivée de Luis Enrique. Certains se demandaient même pourquoi ils avaient pris ces deux joueurs-là. Il avait une idée bien précise de ce qu’il voulait mettre en place et on l’a vu surtout sur les derniers mois avec un style de joueurs à la pointe de l’attaque qui ressemble plus à un neuf et demi ou un numéro dix plutôt qu’un pur attaquant de pointe comme peut l’être Gonçalo Ramos. Donc une fois que t’as compris ça, il faut le digérer. Je pense qu’il a mis une année pour le digérer, Gonçalo Ramos, de comprendre ce qu’attendait Luis Enrique et surtout le temps de jeu réduit qu’il aurait cette année. Ça a été très clair et il l’a vu. De toutes façons t’as pas besoin que ton entraîneur il te l’explique pour te rendre compte que tu ne vas pas jouer tous les matches et que tu vas pas être titulaire indiscutable vu ce que Luis Enrique voulait mettre en place. »